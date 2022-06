La final de la Liga BetPlay de Colombia no solo resaltó por lo futbolístico, sino también por la polémica que se desató: Deportes Tolima pidió los puntos del partido de visita ante Atlético Nacional al considerar que Gio Moreno no podía jugar, debido a una sanción. El reclamó llegó a las oficinas de la Dimayor y este viernes hubo respuesta.

A través de un comunicado, el ente rector del fútbol colombiano rechazó el pedido del ‘Vinotinto y Oro’ de manera contundente, por lo que no habrá modificación en el resultado del primer juego de la final. Recordemos que el ‘Verdolaga’ ganó por 3-1 en la ida y se perfila como candidato al título.

Cabe mencionar que la controversia nació porque Giovanni Moreno recibió dos fechas de suspensión: cumplió una jornada ante Junior y la Dimayor lo habilitó para que pueda jugar la final con Atlético Nacional. Sin embargo, desde Tolima indicaron que no pasaron desde 24 horas entre la emisión de la sanción y el duelo en que ‘Gio’ efectuó como castigo. A pesar de los argumentos, el rector del balompié en Colombia fue claro:

1. No acceder a la solicitud efectuada en el recurso de reposición interpuesto por Deportes Tolima en contra de la Suspensión de Ejecutoriedad de Sanción contra Giovanni Moreno del registro de Atlético Nacional, contenida en la Resolución número 036 de 2022.

2. No conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión por no acreditarse ninguna de los supuestos establecidos en el inciso 2, artículo 171 del CDU de la FCF. Y por lo tanto se rechaza por improcedente el recurso de apelación y no se le dará trámite.

3.Cerrar y Archivar el presente procedimiento instaurado por Deportes Tolima.

¿Cuándo se juega el Tolima vs. Atlético Nacional?

El partido Tolima vs. Atlético Nacional se jugará este domingo 26 de junio, desde las 7:00 p. m. (hora peruana y colombiana), en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los ‘Pijaos’ requieren de un triunfo por diferencia de dos goles, con lo que igualarían la serie de 3-1 y llevarían la definición a la tanda de penales. En cuanto a los ‘Verdolagas’, serán campeones con un empate o perdiendo por un gol.