Toluca vs. Monterrey EN VIVO ONLINE vía Televisa Deportes: juegan partidazo por la Liga MX

Toluca vs. Monterrey EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Toluca vs. Monterrey este domingo 07 de abril, por la jornada 13 del Clausura Liga MX, en el estadio Nemesio Díez, en Toluca de Lerdo, desde las 12:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Televisa Deportes y Univisión TDN transmiten este partido en suelo mexicano. En Estados Unidos, vía Univisión Deportes. En Argentina por Canal de las Estrellas.

Toluca y Monterrey ponen en juego sus opciones en la Liga MX este domingo en el Nemesio Díez. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Los 'Diablos Rojos' del Toluca tienen la obligación de vencer en casa para mantenerse con vida en su lucha por ingresar a la liguilla final.

Toluca recibe este domingo al Monterrey por la jornada 13 de la Liga MX. (Foto: Facebook Toluca FC)

El equipo que dirige el argentino Ricardo La Volpe viene de caer 3-2 en campo del Pachuca y con ello se ubicó en la décimo tercera casilla con 14 puntos.

Monterrey marcha en una expectante tercera posición de la Liga MX, aunque lleva 3 jornadas sin conocer de victorias. La fecha pasada, los 'Rayados' igualaron 2-2 contra Cruz Azul.

Toluca vs. Monterrey - horarios en el mundo

11:00 horas en México

12:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:00 horas en Venezuela, Bolivia

14:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:00 horas en Catar y Arabia Saudita

01:00 horas del lunes en China

02:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Toluca vs. Monterrey - alineaciones probables

Toluca: A. Talavera, J. Maidana, F. Tobio, R. Salinas, S. García, P. Barrientos, R. Ruíz, A. Ríos, F. Mancuello, A. Medina, E. Gigliotti.



Monterrey: M. Barovero, L. Vangioni, S. Medina, C. Montes, C. Ortiz, R. Pizarro, E. Gutiérrez, D. Pabón, R. Funes Mori, A. Hurtado, C. Rodríguez.