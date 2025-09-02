Hombre récord de la selección de fútbol de Venezuela con 141 presentaciones, Tomás Rincón está convencido de que aún tiene por delante los partidos más importantes de su vida, jugándose la clasificación al Mundial del único país de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo.

Con un punto más que Bolivia en el séptimo lugar de la eliminatoria sudamericana, que da acceso al repechaje, Venezuela enfrentará el jueves a Argentina en Buenos Aires y el próximo martes a Colombia en la ciudad venezolana de Maturín.

“Es la doble fecha más importante de mi vida y creo que de las vidas de todos los que amamos a la selección, desde los que llevamos mucho tiempo hasta los muchachos nuevos. Ojalá podamos conseguir lo que hemos perseguido tantos años”, expresó Rincón para AFP.

Luego, habló de cómo llega a la última fecha doble. “Estoy con ritmo y eso es importante. Competir, más allá del momento del club, me permite estar bien físicamente y sobre todo mentalmente, porque los partidos de la selección van a pasar mucho por lo mental, por la fortaleza que tengamos ante las dificultades”.

También, se refirió a los rivales que tendrás al frente. “Nuestro partido clave va a ser en casa con Colombia, pero tenemos que ir a Argentina a competir. Si estamos invitados a bailar, tenemos que bailar bien. No es descabellado sumar puntos en Buenos Aires y ganar impulso para jugar con Colombia”.

“Yo me visualizo en el Mundial, sueño con el Mundial. Cuando me acuesto, me veo con la camiseta de la Vinotinto cantando el himno (en el Mundial) y a veces, cuando lo comento con mis familiares, hasta se me salen las lágrimas”, aseveró.

