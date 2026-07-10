Por Kenyi Peña Andrade

La victoria de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 continúa alimentando el debate entre aficionados y analistas. Mientras en redes sociales persisten las discusiones sobre el arbitraje y la actuación del VAR, una voz autorizada del fútbol europeo decidió poner el foco en otro aspecto del encuentro. Toni Kroos analizó el partido y defendió que la clasificación de la Albiceleste fue consecuencia de su capacidad para reaccionar en los momentos más difíciles, dejando de lado cualquier teoría conspirativa.