La victoria de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 continúa alimentando el debate entre aficionados y analistas. Mientras en redes sociales persisten las discusiones sobre el arbitraje y la actuación del VAR, una voz autorizada del fútbol europeo decidió poner el foco en otro aspecto del encuentro. Toni Kroos analizó el partido y defendió que la clasificación de la Albiceleste fue consecuencia de su capacidad para reaccionar en los momentos más difíciles, dejando de lado cualquier teoría conspirativa.

El exmediocampista alemán consideró que el desarrollo del compromiso explica mucho mejor el resultado que cualquier decisión arbitral. “No entiendo por qué la gente siempre busca excusas después de un resultado como este. El fútbol se decide en 90 minutos, no por un solo momento. Egipto jugó una primera mitad excelente, pero, después de ponerse 2–0, perdió el control del partido y Argentina aprovechó. Eso es lo que hacen los equipos de élite”, afirmó al referirse a la remontada argentina.

Kroos también cuestionó que gran parte de la conversación se haya centrado en el arbitraje, cuando, a su juicio, el desenlace respondió al rendimiento mostrado por ambos equipos sobre el terreno de juego. “La gente sigue hablando del árbitro y del VAR, pero, si ves el partido de manera objetiva, la remontada de Argentina se construyó sobre su intensidad, calidad y mentalidad. Creyeron hasta el pitido final, mientras que Egipto no pudo mantener el mismo nivel que mostró al principio”, sostuvo. Además, remarcó que “no puedes tirar por la borda una ventaja de dos goles contra uno de los mejores equipos del mundo y luego reducirlo todo a una sola decisión. El fútbol es mucho más complejo que eso”.

El campeón del mundo en Brasil 2014 fue todavía más contundente al rechazar las acusaciones que circularon tras el encuentro. “Siempre habrá debates sobre el arbitraje, y eso es normal. Pero decir que el partido fue ‘robado’ o que el torneo se está regalando a Argentina es injusto para todos los jugadores en el campo. Los jugadores deciden los partidos con sus actuaciones, no con teorías conspirativas”, expresó. Finalmente, dejó un mensaje de reconocimiento para ambos equipos: “Lo difícil, después de una derrota, es aceptar que el rival fue mejor en los momentos decisivos. Argentina merece crédito por la forma en que respondió bajo presión, y Egipto debería estar orgulloso de su actuación mientras también aprende de los errores que le costaron caro. Eso es el fútbol”.

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