Toni Kroos, uno de los jugadores referente del Real Madrid, tuvo fuertes declaraciones contra Eden Hazard, quien no es considerado por Carlo Ancelotti. El belga no ha gozado de continuidad desde su llegada a la ‘Casa Blanca’ y su salida es cuestión de tiempo.

“La compasión está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol”, expresó el alemán.

”Por supuesto, su situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Conozco muy bien a Eden, pero sólo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas”, finalizó.

Resumen del clásico, Barcelona vs. Real Madrid

El Barcelona acaricia el título liguero tras remontar y ganar 2-1 al Real Madrid este domingo en la 26ª jornada de la Liga, que lideran los azulgranas con doce puntos de ventaja sobre los merengues.

El Real Madrid se adelantó con un tanto de Ronald Araujo en propia puerta (9), pero el Barça igualó con un gol de Sergi Roberto (45) y Franck Kessié rubricó el 2-1 definitivo (90+2) que puede valer una Liga.