El entrenamiento de la Selección Argentina en Nueva York sufrió una demora inesperada debido a un fuerte temporal que afectó la zona en la antesala de la final del Mundial 2026. Las condiciones climáticas adversas, con tormenta eléctrica incluida, obligaron a modificar los planes previstos por el cuerpo técnico.

La práctica estaba programada como uno de los últimos ensayos antes del partido decisivo, pero los protocolos de seguridad vigentes en Estados Unidos impiden la actividad al aire libre ante la presencia de rayos. Por este motivo, el plantel debió esperar una mejora en el clima para poder retomar los trabajos.

Este contratiempo se suma a otros inconvenientes climáticos que ya había enfrentado la delegación en los días previos, como demoras en traslados y cambios en la logística rumbo a Nueva York. A pesar de ello, el equipo mantiene el foco en la final y ajusta detalles en medio de un contexto cambiante.

En caso de persistir las malas condiciones, el cuerpo técnico evalúa alternativas como realizar trabajos bajo techo o reprogramar la sesión. Mientras tanto, la expectativa se mantiene intacta de cara al duelo decisivo, donde Argentina buscará un nuevo título mundial.