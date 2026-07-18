Por Redacción EC

El entrenamiento de la Selección Argentina en Nueva York sufrió una demora inesperada debido a un fuerte temporal que afectó la zona en la antesala de la final del Mundial 2026. Las condiciones climáticas adversas, con tormenta eléctrica incluida, obligaron a modificar los planes previstos por el cuerpo técnico.

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