Una intensa tormenta con actividad eléctrica obligó a suspender el inicio del encuentro por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La FIFA activó de inmediato el protocolo de seguridad para proteger a jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El duelo entre México y Ecuador sufrió un retraso oficial debido a una fuerte tormenta eléctrica acompañada de intensas lluvias que afectan la zona del Estadio Azteca. La situación climática obligó a detener cualquier actividad en el campo de juego como medida preventiva.

Siguiendo los lineamientos de seguridad, se suspendió el calentamiento de ambas selecciones y se ordenó la evacuación del terreno de juego para evitar riesgos ante posibles descargas eléctricas. Asimismo, se recomendó a los aficionados permanecer en zonas cubiertas del estadio.

El protocolo de la FIFA establece la denominada “regla de los 30 minutos”, la cual indica que el partido solo podrá comenzar tras media hora sin registrarse rayos en un radio de 13 kilómetros. En caso de una nueva descarga, el conteo se reinicia automáticamente.

Por ahora, los organizadores continúan monitoreando las condiciones climáticas en tiempo real para determinar la nueva hora del inicio del encuentro, manteniendo como prioridad la seguridad de todos los presentes.