VER HOY EN VIVO. Tottenham Hotspur recibirá a Borussia Dortmund en el duelo de ida de octavos de final de la Champions League 2018-2019 en el estadio Wembley, con muchas ausencias importantes en ambos equipos.

El duelo se jugará este miércoles 13 de febrero desde las 3:00 p.m. hora peruana (EN VIVO ONLINE por la señal de ESPN).

Líder en Alemania, el Dortmund viaja a Londres comandado por su joven internacional inglés Jadon Sancho, de 18 años, autor de ocho tantos esta temporada, y que ha mostrado un gran entendimiento con Reus.

El internacional alemán, tocado en un muslo, ha protagonizado un curso sobresaliente, con 13 goles en Bundesliga, y parecía a salvo de las lesiones que han marcado su carrera.

Tampoco estará en los locales su estrella, Kane, lesionado a mediados de enero en un tobillo y que no podrá jugar hasta marzo.

Tottenham vs. Dortmund EN VIVO - último partido entre ambos

Otro de los hombres clave del técnico Mauricio Pochettino, el centrocampista Dele Alli, también se perderá la cita, debido a una elongación en los isquiotibiales.

Con estas dos bajas parecía que la temporada de los Spurs podría finalizar de la peor manera, pero el surcoreano Son Heung-min, de regreso de la Copa de Asia, y el veterano español Fernando Llorente han mantenido a flote el ataque del equipo.

