Tottenham vs. Brentford EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 14 de la Premier League, este jueves 2 de diciembre desde las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star Plus (Star+). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la suspensión del choque ante Burnley por culpa de la nieve, Tottenham volverá a la actividad en a liga inglesa, cuando reciba a Brentford. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.

Los ‘Spurs’ se quedaron con las ganas de jugar el reciente fin de semana. Las malas condiciones hicieron que el duelo contra Burnley tenga que ser aplazado por temas climatológicos, hecho que permitió que los jugadores tengan algunos días más de descanso.

La última presentación de Totenham fue el pasado jueves, cuando perdió (2-1) ante el modesto Mura, por la Conference League y, lamentablemente, se quedó sin chances de avanzar de ronda como líder.

Ya en el plano local, a Tottenham le urge la victoria para meterse a la zona de clasificación de torneos internacionales. Hoy, los ‘Spurs’ son novenos, con diecinueve puntos.

“Tenemos que estar bien organizados porque ellos están bien organizados. Juegan juntos durante muchos años. Tienen un entrenador joven y bueno. Necesitamos un buen desempeño”, advirtió en la previa, el entrenador de Tottenham, Antonio Conte.

Por otro lado, el técnico italiano se refirió al argentino Cristian Romero, que se lesionó el tendón de la corva y no podrá jugar en lo que resta del año.

“La lesión es grave. Creo que llevará tiempo volver a verlo. Seguramente el año que viene, tenemos que revisar su lesión semana a semana, pero la lesión es grave. Ahora está tratando de recuperarse, pero necesita mucho tiempo. Necesita tiempo para recuperarse. Es una pena porque sabes que es un jugador importante para nosotros”, indicó Conte.

Al frente estará Brentford, que viene de superar 1-0 a Everton y que marcha en el undécimo casillero, con dieciséis unidades.

Tottenham vs. Brentford: probables alineaciones

Tottenham: Lloris, Tanganga, Dier, Davies, Emerson, Hojbjerg, Skipp, Reguilón, Lucas Moura, Kane y Son. DT: Antonio Conte.

Brentford: Fernández, Goode, Jansson, Pinnock, Canos, Onyeka, Norgaard, Janelt, Henry, Mbeumo y Toney. DT: Thomas Frank.

