Ver Tottenham vs. Crystal Palace EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido Selhurst Park Stadium por la fecha 18 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, a las 11:30 de la mañana (hora peruana), que son la 1:30 PM de Argentina, las 10:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+, transmiten en Sudamérica; TNT Sports y MAX en México; Movistar+ (Movistar LaLiga) y DAZN en España; y Telemundo y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

