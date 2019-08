Tottenham vs. Inter de Milán EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por la International Champions Cup

Tottenham vs. Inter de Milán EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de pretemporada por la International Champions Cup, este domingo 4 de agosto, desde las 9:06 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tottenham e Inter de Milán se pondrán a prueba en su último encuentro por este torneo amistoso que ha contado con las presencias de doce equipos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham vs. Inter de Milán: chocan por amistoso de la International Champions Cup. (Foto: Tottenham)

Tottenham vs. Inter de Milán: horarios del partido

México - 9:06 a.m.

Ecuador - 9:06 a.m.

Perú - 9:06 a.m.

Colombia - 9:06 a.m.

Venezuela: 10:06 a.m.

Bolivia - 10:06 a.m.

Chile - 10:06 a.m.

Paraguay - 10:06 p.m.

Argentina - 11:06 a.m.

Uruguay - 11:06 a.m.

España - 2:30 a.m.

Tottenham viene de adjudicarse la Audi Cup, certamen también amistoso que se jugó en el Allianz Arena y en el que los 'Spurs' vencieron 1-0 a Real Madrid y se impusieron en penales a Bayern Múnich tras empatar a dos.

Previamente, en la International Champions Cup, el finalista de la pasada edición de la Champions League derrotó 3-2 a la Juventus de Cristiano Ronaldo y perdió 2-1 a manos de Manchester United, todo en tierras asiáticas.

Tras el calentamiento de los jugadores de Tottenham el día del partido, Tanguy Ndombele, fichaje del cuadro inglés para esta temporada, será presentado ante los miles de hinchas. Vale decir que el francés fue comprado por 60 millones de euros, procedente de Olympique Lyon.

Inter de Milán, por su parte, seguirá sin contar con el delantero Mauro Icardi, quien no es del agrado del entrenador Antonio Conte. Además, Diego Godin, Valentino Lazaro y Alessandro Bastoni no estarán por lesión.

Tampoco serán parte del choque Kwadwo Asamoah, Lautaro Martinez y Matias Vecino, quienes se unieron en los últimos días a los trabajos de pretemporada.

Inter de Milán inició su serie de amistoso con una victoria por 2-1 sobre el suizo Lugano. Luego, los 'Neroazzurros' se presentaron en la International Champions Cup: perdieron 1-0 a manos de Manchester United y cayeron en penales con Juventus tras un 1-1. En su prueba reciente, ganaron a PSG en penales tras un 1-1.