Tottenham vs. Liverpool EN VIVO HOY: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por Premier League desde el Etihad Stadium.
Tottenham vs. Liverpool EN VIVO HOY: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por Premier League desde el Etihad Stadium.
Redacción EC
Redacción EC

Ver Tottenham vs. Liverpool EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Tottenham Hotspur Stadium por la fecha 17 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, MAX y TNT Sports en México, DAZN en España y UNIVERSO y Telemundo en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC