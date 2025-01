Ver Tottenham vs. Liverpool EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Tottenham Hotspur Stadium por la semifinal ida de la Carabao Cup de Inglaterra. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 8 de enero, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN es el canal que transmite en todo Sudamérica vía Disney Plus, ESPN y Disney también pasan el juego en México, mientras que Paramount+ televisan el duelo en los Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

