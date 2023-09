Tottenham vs Liverpool en vivo se verán las caras este sábado 30 de septiembre del 2023 por la séptima jornada de la Premier League en el Tottenham Hotspur Stadium. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 11:30 a.m. (hora local) y 1:30 p.m. (hora de Argentina) y lo podrás ver por el canal de ESPN en toda Sudamérica y vía streaming mediante Star Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ. Ambos equipos no saben lo que es perder en la liga, es por eso que este encuentro es importante para las aspiraciones que tienen los clubes.

