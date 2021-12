Tottenham vs. Southampton EN VIVO ONLINE | Sigue el juego por la jornada 20 de la Premier League este martes 28 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star Plus (Star+). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por su reciente victoria, Tottenham volverá a competir en la liga inglesa cuando visite a Southampton, que también llega de cosechar un buen resultado. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el St Mary’s Stadium.

Tottenham vs. Southampton: horarios del partido y canales

México - 9:00 a.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 10:00 a.m. - Star Plus

Ecuador - 10:00 a.m. - Star Plus

Colombia - 10:00 a.m. - Star Plus

Bolivia - 11:00 a.m. - Star Plus

Venezuela - 11:00 a.m. - Star Plus

Paraguay - 12:00 p.m. - Star Plus

Chile - 12:00 p.m. - Star Plus

Argentina - 12:00 p.m. - Star Plus

Uruguay - 12:00 p.m. - Star Plus

Brasil - 12:00 p.m. - Star Plus

España - 4:00 p.m. - DAZN

Los ‘Spurs’ olvidaron la sorpresiva eliminación de la Conference League y se impusieron 3-0 a Crystal Palace en una buena presentación. Harry Kane, Lucas Moura y Son Heung-Min se encargaron de convertir los goles.

Con ese resultado, Tottenham llegó a los 29 puntos y ahora ocupa el quinto casillero de la Premier League, colocándose en zona de clasificación a torneos internacionales.

En la previa, el entrenador Antonio Conte destacó el rendimiento de su goleador Kane, que estaba en una sequía goleadora, pero que finalmente -para beneficio del grupo- la “rompió”.

“Cuando digo que tenemos los mejores jugadores, seguro que Harry es uno de ellos. Estamos hablando de un delantero de primera, no me preocupé cuando no marcó. Sé que en cada partido creamos ocasiones y tener a Harry es algo bueno para mí y, por lo tanto, para mi equipo”, indicó el italiano en rueda de prensa.

Por otro lado, Conte analizó el reciente partido de su equipo. “Necesitamos mejorar la confianza y tomar cada vez más personalidad, jugar al fútbol y controlar más el juego. A veces, perdemos el control”, señaló.

Al frente estará Southampton (14° con 20 unidades), que puso fin a la mala racha de seis cotejos sin ganar con su triunfo (3-2) a costa de West Ham United.

Tottenham vs. Southampton: probables alineaciones

Southampton: Forster, Livramento, Bednarek, Salisu, Perraud, Ward-Prowse, Romeu, S. Armstrong, Redmond, A. Armstrong y Adams. DT: Ralph Hasenhüttl.

Tottenham: Lloris, Sánchez, Dier, Davies, Emerson Royal, Ndombelé, Winks, Alli, Reguilón, Kane y Son. DT: Antonio Conte.

