Tottenham vs Southampton EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 24 de la Premier League . El encuentro se jugará el miércoles 9 de febrero desde las 14:45 en el Tottenham Hotspur Stadium. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN .

Luego de un mal inicio del Tottenham a cargo del técnico Nuno Espirito Santo, en los ‘Spurs’ decidieron la contratación del entrenador italiano Antonio Conte, con quien los resultados positivos empezaron a llegar e incluso mantuvieron una racha de nueve partidos invictos, pero que terminó con la caída ante el Chelsea.

El objetivo del Tottenham es acercarse a los puestos de clasificación a la Europa League, y en el mejor de los casos para la Champions, aunque para ello debe esperar que los equipos de los primeros lugares empiecen a ceder puntos.

Por su parte, el Southampton se mantiene en la mitad de la tabla, a más de diez puntos de zona de Europa League y a diez unidades de la zona de descenso. Para no complicarse con puestos de peligro, buscarán seguir sumando.

Tottenham vs Southampton: horarios del partido

Perú – 14:45

Colombia – 14:45

Ecuador – 14:45

México – 14:45

Venezuela – 15:45

Bolivia – 15:45

Chile – 16:45

Paraguay – 16:45

Argentina – 16:45

Uruguay – 16:45

Brasil – 16:45

Debido a la salida de algunos elementos importantes del Tottenham, el técnico Antonio Conte cuestionó la política del club en este mercado de pases: “Son jugadores importantes, por los que pagamos mucho. No es normal perder a cuatro jugadores en enero. Llegamos a un acuerdo con los jugadores y el club, pero que haya ocurrido esto significa que hemos hecho algo mal en el pasado”.

“Estoy aquí para tratar de ayudar al equipo a mejorar. En el pasado he creado buenas estructuras y buenos equipos. Aquí tenemos que hacerlo también, porque será importante para no cometer errores en el futuro. En estos momentos hay muchos equipos por delante nuestra por esta razón”, agregó el ex técnico del Inter de Milán.

Posibles formaciones Tottenham vs Southampton

Tottenham: Lloris; Romero, Sanchez, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Lucas, Kane, Son

Southampton: Forster; Salisu, Bednarek, Stephens; Livramento, Romeu, Ward-Prowse, Walker-Peters; Redmond, Adams, A. Armstrong