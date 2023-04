La tragedia no tiene parámetros limítrofes; la muerte no tiene clemencia y no discrimina. Esta mañana, durante el partido entre Schalke 04 y Bayer Leverkusen por una nueva jornada de la Bundesliga, un aficionado se desmayó en las gradas y no pudo ser reanimado.

La derrota de Schalke 04, por 3-0 a manos de Leverkusen pasó a segundo plano, cuando se reportó el desvanecimiento del hincha en las gradas del Veltins Arena.

Las unidades médicas acudieron rápidamente al lugar del accidente e intentaron reanimarlo durante 20 minutos, mientras alrededor se vivía un ambiente de zozobra.

Finalmente el aficionado no resistió, así lo informaron las autoridades correspondientes y los clubes implicados.

“El fútbol pasa hoy a un segundo plano. Un espectador se ha desmayado en la Südkurve durante el partido y desgraciadamente, ha fallecido a pesar de los intentos de reanimación. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz”, publicó el conjunto de ‘Los Mineros’.

“Lamentamos el deceso en el Veltins-Arena. En estos momentos el fútbol pasa a segundo término. Enviamos a sus seres queridos mucha fuerza, nuestros pensamientos están con ustedes”, mencionó, por su parte ‘Die Werkself’.