Tragedia en el fútbol: Delantero del Cagliari permanece en coma tras casi ahogarse en su piscina.
Tragedia en el fútbol: Delantero del Cagliari permanece en coma tras casi ahogarse en su piscina.
Por Redacción EC

El delantero francés Yael Trepy, jugador del Cagliari, sufrió un grave accidente durante el último fin de semana en la piscina de su vivienda en Cerdeña. El futbolista, de 20 años, estuvo a punto de ahogarse y tuvo que recibir atención médica de emergencia.

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