Tragedia en el fútbol: Delantero del Cagliari permanece en coma tras casi ahogarse en su piscina.

El delantero francés Yael Trepy, jugador del Cagliari, sufrió un grave accidente durante el último fin de semana en la piscina de su vivienda en Cerdeña. El futbolista, de 20 años, estuvo a punto de ahogarse y tuvo que recibir atención médica de emergencia.

Según informó la prensa italiana, Trepy fue trasladado en helicóptero hasta la localidad de Sassari, donde ingresó al Hospital Civil Santissima Annunziata. El atacante permanece internado y, de acuerdo con el último reporte, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos.

El Cagliari confirmó la situación de su jugador a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El club señaló que Trepy “está recibiendo tratamiento” y que permanece en cuidados intensivos, además de asegurar que mantiene contacto permanente con el personal médico y la familia del futbolista.

Forza Yael, siamo tutti con te ❤️💙 pic.twitter.com/GVPu9uL4xM — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 17, 2026

El conjunto italiano también pidió respeto por la privacidad de los familiares y aseguró que seguirá de cerca la evolución del delantero. “Estamos con Yael y su familia”, expresó el Cagliari, que se comprometió a brindar nueva información sobre su estado de salud cuando existan novedades.

Trepy había sido titular el último viernes en la victoria por 1-0 del Cagliari sobre Arezzo por la Copa Italia 2026-27. Nacido en Francia en 2006, llegó al club italiano en enero de 2023 y destacó en las categorías inferiores, especialmente con el Sub-18, donde marcó 14 goles durante su primera temporada completa en Cerdeña.

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