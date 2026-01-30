Una tragedia sacudió el fútbol amateur en México este domingo cuando un ataque armado en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca (Guanajuato) dejó al menos 11 personas muertas y otras 12 heridas. El incidente se registró al finalizar un partido, cuando un grupo de hombres armados llegó en varios vehículos y abrió fuego de forma indiscriminada contra jugadores y espectadores que aún estaban en el lugar.

Según las autoridades municipales, diez de las víctimas fallecieron en el sitio y una más murió en un hospital, mientras que entre los heridos se encuentran tanto adultos como, según reportes locales, una mujer y un menor de edad. Testigos aseguraron que los agresores huyeron rápidamente tras disparar, dejando más de cien casquillos percutidos en la escena.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, calificó lo ocurrido como parte de una ola de violencia que vive la región y pidió la intervención federal para reforzar la seguridad y tranquilidad en la comunidad. La Fiscalía del estado de Guanajuato abrió una investigación para determinar las causas y responsabilidades del ataque, mientras fuerzas de seguridad realizan operativos para capturar a los responsables.

Este hecho se produce en un contexto de violencia persistente en el estado de Guanajuato, una de las zonas con mayor incidencia de homicidios en México, y ha generado conmoción entre familiares y vecinos, que clamaron por justicia y mayor protección tras la masacre.