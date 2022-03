Conforme a los criterios de Saber más

La crueldad humana muchas veces sobrepasa límites impensados. En un estadio de fútbol, donde debería prevalecer el espectáculo y la pasión sana del deporte, nuevamente la violencia arrasa sin piedad en todo rincón del campo. La pelota, más allá de que se niegue en una frase histórica, se ha vuelto a manchar. Y se ha manchado de sangre inocente. Y no hay nada que lo pueda limpiar. La tragedia en Querétaro quedará en la historia como uno de los capítulos más lamentables en la historia del fútbol mexicano. Pero no es la primera vez que la barra de los ‘Gallos Blancos’ y la de Atlas protagonizan algo así. Hay un historial que respalda su salvajismo y que no puede pasar desapercibido.

La imagen es muy fuerte. Cuerpos desnudos agonizando -otros al parecer sin vida- abundan con pesar en el Estadio La Corregidora. La indignación por todo esto trasciende más allá de México. Y es que el saldo de la violencia es bastante lamentable.

Hasta el momento, se conoce extraoficialmente que la pelea entre los barristas de Querétaro y Atlas provocó la muerte de al menos 15 personas, según lo que reporta el medio mexicano Récord , pese a que el gobernador aseguró que no hay decesos. Lo desolador es que esta cifra de fallecidos se confirme y es bastante probable que aumente con el pasar de las horas.

Si bien en los últimos años se han realizado diferentes medidas y campañas para luchar contra la violencia en los estadios en todo el mundo, tenía que ocurrir una tragedia como esta para darnos cuenta que la barbarie continúa y está a flor de piel. Ni los precedentes de crueldad en México fueron motivo de aprendizaje. Todo lo contrario. Cada vez es peor.

People are beaten at the seating area of the Corregidora stadium, leaving at least 22 injured in a brawl when soccer fans stormed the field during a top-flight match between mid-table Queretaro and last year's Liga MX champions Atlas, in Queretaro, Mexico, March 5, 2022. Picture taken on March 5, 2022. REUTERS/Victor Pichardo NO RESALES. NO ARCHIVES

La Barra 51: historia y antecedentes de violencia

En 1998, en medio de una dura sequía de títulos que atravesaba Atlas, nació ‘La Barra 51′ conformada por menos de 10 personas. La pasión rojinegra pudo más que el mal momento del club y, desde entonces, se conformó un grupo de aliento bastante importante para el equipo.

El nombre de la barra del Atlas tiene que ver con el glorioso año 1951, cuando los ‘zorros’ se alzaron con su primer título nacional de México. De hecho, era el único que tenía el equipo cuando se fundó ‘La Barra 51′. Ya recientemente en el 2021 se puso fin a su racha negativa ganando el Torneo Apertura y sumando el segundo trofeo a su palmarés.

Esta barra fue creciendo con el pasar del tiempo. Comenzó a tener tanta importancia que los demás grupos de aliento de los ‘Rojinegros’ se unieron al unísono para alentar en el Estadio Jalisco. Si antes solo eran 10, ahora son miles de integrantes. Pero no todo es positivo.

Lamentablemente, ‘La Barra 51′ ha sido protagonista de muchos actos de violencia. En noviembre del 2010, por ejemplo, este grupo mantuvo una batalla campal con los policías y la hinchada de Tigres tras un partido de poca trascendencia en el Estadio Jalisco, lo cual concluyó con varios heridos y detenidos.

En noviembre del 2014, la historia fue similar. En el mismo escenario, después de que Atlas sea eliminado en los cuartos de final del Apertura a manos de Monterrey, varios aficionados de los rojinegros fueron en busca de los seguidores de los ‘Rayados’ para armar un pleito que dejó un saldo de 20 lesionados.

Un año después, algunos de los integrantes de ‘La Barra 51′ fueron vetados, luego de que hayan ingresado al campo del Estadio Jalisco para increpar a los jugadores y al comando técnico de su club, tras perder por goleada (4-1) en el Clásico Tapatío ante Chivas en los cuartos de final del Torneo Clausura. La policía intervino y se desató una nueva batalla que dejó 10 personas detenidas y nueve heridas.

En el Clausura 2020, los aficionados del Atlas protagonizaron una nueva riña con los hinchas del Chivas en las tribunas del Estadio Jalisco tras el pitazo final del partido, que concluyó 2-1 a favor de los ‘Rayados’. La policía hizo una barricada y pudo detener los actos violentos.

La Resistencia Albiazul: historia y antecedentes de violencia

Querétaro nunca ha podido ganar un título nacional en toda su historia, pero la ‘Resistencia Albiazul’, fiel al equipo que apoya, sigue aguardando por la gloria de los ‘Gallos Blancos’ desde el 2002, año en que se fundó dicha barra brava.

El nombre de ‘Resistencia’ tiene que ver con un término de guerra. Es como si la barra brava del Querétaro fuera la vanguardia del mismo en cada uno de sus partidos. Mientras que ‘Albiazul’ es el color representativo del club.

Al igual que ‘La Barra 51′, la ‘Resistencia Albiazul’ ha crecido considerablemente en estos 20 años y ahora son miles los que alientan desde la tribuna a los Gallos Blancos de Querétaro.

Eso sí, también tiene un historial negativo. En el año 2013, antes de que arranque un partido entre Querétaro y Cruz Azul, las barras de ambos equipos se enfrentaron en una batalla campal en las tribunas, lo cual causó la suspensión del partido por unos minutos.

En febrero del 2017, los futbolistas del Querétaro y Pumas vistieron una camiseta con un mensaje de la no violencia en los estadios. Sin embargo, luego del partido cinco aficionados de los ‘Gallos Blancos’ fueron grabados golpeando sin consuelo a un seguidor de los Pumas en medio de una avenida.

Dos años después, en el Apertura 2019, miembros de la ‘Resistencia Albiazul’ se enfrentaron a la barra del Atlético San Luis en medio del partido que ganaba su equipo 2-0 y que tuvo que ser suspendido por la violencia en las tribunas con palos, piedras, y botellas, que puso en riesgo a todos los presentes. El saldo fue de alrededor de 50 heridos.

Así fue como la barra brava del Querétaro bajó en estampida para enfrentarse a los del Atlético San Luis.



Imágenes lamentables que manchan al fútbol mexicano.#LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/bhXIMGRXFj — W Deportes (@deportesWRADIO) October 21, 2019

La rivalidad entre La Barra 51 y La Resistencia Albiazul

Si bien el historial de ambas barras es bastante negativo con todo lo detallado, aún falta mencionar los actos de violencia que protagonizaron entre ambos grupos de aficionados desde tiempo atrás hasta la actualidad.

Todo el conflicto inició en el 2007. Ese año, Querétaro luchaba por su permanencia en la Primera División de México y su rival en la última fecha era nada menos que el Atlas. Con la victoria de los ‘Rojinegros’ por 2-0, el descenso de los ‘Gallos Blancos’ fue inevitable y la molestia se desató en las tribunas. Después del pitazo final, la ‘Resistencia Albiazul’ y ‘La Barra 51′ sostuvieron una fuerte pelea en los exteriores del Estadio Jalisco, lo cual dejó un saldo de varios heridos y detenidos.

Esta rivalidad de los aficionados de ambos equipos continuó en el 2010, año en que Querétaro volvió a la máxima categoría. En su retorno, los ‘Gallos Blancos’ ganaron un partido local a Atlas y la ‘Resistencia Albiazul’ se cobró la revancha desde las tribunas. Ambas barras volvieron a protagonizar un acto de suma violencia en las tribunas, lo cual provocó la lesión de 30 personas, muchas de ellas de gravedad.

Luego, en el 2013, Querétaro y Atlas nuevamente se midieron en un partido clave para evitar el descenso. El encuentro finalizó en empate sin goles, lo cual fue más beneficioso para los rojinegros, pues con ese punto lograban estar por encima de los ‘Gallos Blancos’.

Con la furia del resultado adverso, miembros de la ‘Resistencia Albiazul’ agredieron a la ‘Barra 51′ con botellas, latas y piedras. Entonces, la policía tuvo que intervenir en el enfrentamiento, que causó varios lesionados, algunos destrozos e incluso incendios afuera del estadio.

Nueve años después la barbarie ha continuado. Cuando corría el minuto 61 de un partido atractivo en el Estadio La Corregidora, empezaron los problemas con las barras de Atlas y Querétaro en las gradas. El encuentro se tuvo que suspender, pero la situación nunca se calmó. Todo lo contrario. La violencia llegó hasta la cancha y muchos de los presentes tuvieron que escapar como sea de los numerosos golpes que llovieron en el campo.

En resumen, este problema no es de ahora. Se viene intensificando durante varios años y poco se ha podido hacer para ponerle fin. La violencia está al rojo vivo y no solo con ‘La Barra 51′ y la Resistencia Albiazul’. Se trata de un problema general y estructural, al que se le ha dado soluciones muy escasas.

MEX7390. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados de Querétaro y Atlas se enfrentan al minuto 62, donde familias tuvieron que ser resguardadas en la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Enrique Contla

