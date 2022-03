Siguen apareciendo historias de la tragedia de Querétaro vs. Atlas , en el Estadio La Corregidora, por la Liga MX . En los últimos días se volvió viral la imagen de un adulto mayor abrazando fuertemente a su hijo/nieto, que usaba unos lentes de sol, y los usuarios en redes sociales aseguraron que se trataba de una persona invidente. Incluso dicha instantánea fue noticia en distintos medios deportivos de Sudamérica y América del Norte.

Sin embargo, el protagonista de la foto sorprendió a más de uno al utilizar su cuenta de Facebook para desmentir dichas informaciones.

“Ya uno no puede ponerse sus lentes ‘placosos’ porque te hacen pasar por un ciego y te inventan mil historias”, comenzó diciendo. “Si estaba así era porque estaba cuidando y calmando a mi abuelito, porque el estaba asustado y no había dónde correr. Todos eran contras, pero gracias a Dios no nos pasó nada”, agregó. Además, a su publicación agregó distintos artículos periodísticos.

Publicación de Ricardo Rawers, hincha de Atlas | Foto: Captura de pantalla.

Y, por si eso no fuera suficiente, Ricardo Rawers también subió una foto de antes de la tragedia en el Estadio La Corregidora.

Nueva foto del hincha de Atlas con su abuelo en el estadio | Foto: Captura de pantalla.

Reportes desde México

El Gobierno de Querétaro informó que, hasta el momento, no se ha reportado ningún deceso. Mauricio Kuri, autoridad de dicho Estado, realizó una conferencia de prensa el último domingo para actualizar estos números. Indicó que hay 26 personas (23 hombres y 3 mujeres) en el hospital; 3 ya dados de alta. De los 23, 3 fueron graves, 10 delicados y 10 sin gravedad.

“Es una tragedia, pese a no tener muertos. Es lamentable que se mienta y se desinforme”, apuntó Mauricio Kuri. “Revisaremos todas las actuaciones públicas, por acción o por omisión. La Seguridad del estadio es responsabilidad privada, por lo que he citado hoy a Mikel Arriola (presidente ejecutivo de la Liga MX) y Gabriel Solares (presidente de Gallos)”, añadió.

