La violencia manchó el partido entre Querétaro y Atlas en el estadio La Corregidora por el Clausura 2022 de la Liga MX. El encuentro se suspendió tras la invasión de algunos hinchas al campo de juego para agredirse, mientras que otros se metieron al terreno para buscar refugio.

En ese sentido, una fanática de los ‘Zorros’ contó, mediante su cuenta de Twitter, que un seguidor de los ‘Gallos Blancos’ la ayudó a escapar. Según cuenta la usuaria @Bichiyal_12, un niño le entregó su playera de los ‘Albiazules’ para que ella pueda salir del recinto.

“Gracias al niño de Querétaro que me dio su camisa para poder salir del estadio con bien. Espero de todo corazón que dios te bendiga mucho”, escribió mediante sus redes sociales. Luego, reveló que el polo estaba autografiado y espera contactarlo para devolvérselo.

“Con gusto de la regreso. Ojalá que llegue a él a través de este Twitter”, señaló la hincha del Atlas en la publicación que ha superado los 8000 compartidos. Además, se volvió viral en otras redes sociales y los usuarios destacaron la ayuda del seguidor generoso.

Gracias al Niño de Queretaro que me dio su camisa para poder salir del estadio con bien, espero de todo corazón dios te bendiga mucho. — Malcriada como Nairobi. (@Bichiyal_12) March 6, 2022

Liga MX se suspendió tras hechos de violencia en La Corregidora

Los partidos Pumas vs. Mazatlán, Pachuca vs. Tigres y Tijuana vs. Atlético San Luis no se jugarán este domingo 6 de marzo como estaba programado inicialmente. La Liga MX suspendió lo que resta de la novena jornada tras el enfrentamiento en La Corregidora, que recibió el Querétaro vs. Atlas.

La noticia la dio a conocer oficialmente le presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, a través de un video compartido en las redes sociales del certamen. La decisión se tomó “en solidaridad con las personas afectadas en el encuentro de este sábado y con la preocupación de que estos actos no se presenten más”.

“Queremos estadios seguros, disfrutar del fútbol en paz y, por eso, la Liga MX realizará una revisión a fondo de nuestros protocolos de seguridad y de la manera de cómo trabajamos en conjunto con las autoridades de cada estado y municipio para generar un entorno seguro y familiar como el que debe haber en todos los estadios de nuestra liga”, añadió Arriola.