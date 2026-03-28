Lo que debía ser una jornada de fiesta en la reapertura del Estadio Azteca terminó marcado por la tragedia. En la previa del amistoso entre México y Portugal, un aficionado perdió la vida tras un incidente ocurrido en las instalaciones del recinto, generando conmoción entre los asistentes y opacando el ambiente futbolero.

De acuerdo con los primeros reportes, el hincha se encontraba en una zona elevada del estadio y, en circunstancias aún bajo investigación, cayó desde varios metros de altura. Las autoridades indicaron que el aficionado habría estado en estado de ebriedad al momento del accidente, lo que pudo influir en el desenlace fatal.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

El hecho ocurrió en medio de la llegada masiva de público al coloso mexicano, que reabría sus puertas como parte de su preparación para el Mundial 2026. La magnitud del evento, con miles de personas congregadas, hizo que el episodio generara preocupación sobre las condiciones de seguridad y el control en este tipo de espectáculos deportivos.

Aunque no se trató de un acto de violencia directa, la muerte del aficionado encendió las alarmas y dejó un manto de tristeza en una jornada que apuntaba a ser histórica. Mientras el partido se sigue disputando, el lamentable suceso ya se instaló como el episodio más impactante de la noche en el Estadio Azteca.