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Hincha fallece en las inmediaciones del Estadio Azteca
Hincha fallece en las inmediaciones del Estadio Azteca
Por Redacción EC

Lo que debía ser una jornada de fiesta en la reapertura del Estadio Azteca terminó marcado por la tragedia. En la previa del amistoso entre México y Portugal, un aficionado perdió la vida tras un incidente ocurrido en las instalaciones del recinto, generando conmoción entre los asistentes y opacando el ambiente futbolero.

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