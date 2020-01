Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este domingo 25 de enero del 2020 por la primera fecha de la nueva Liga BetPLay Dimayor 2020 (ex Liga Águila) desde el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, a partir de las 5:20 p.m. (hora peruana) y con transmisión de RCN. No te pierdas el estreno del ‘Gigante de la Montaña’ ante el recién ascendido y muy querido ‘El Grande Matecaña’.

Atlético Nacional le da la bienvenida a la Primera A del fútbol colombiano a Deportivo Pereira que regresó tras ocho largos años en el torneo de ascenso. El cuadro Matecaña espera ser la gran sorpresa de esta jornada ante el renovado cuadro de Antioquía que sueña en grande esta temporada.

Macnelly Torres es un histórico de Atlético Nacional. Fue el capitán del recordado plantel en el 2016 | Foto: AFP

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira | Horarios en el mundo

Colombia 5:20 p.m. | RCN

México 4:20 p.m. |

Ecuador 5:20 p.m. |

Perú 5:20 p.m. |

Bolivia 6:20 p.m. |

Venezuela 6:20 p.m. |

Argentina 7:20 p.m. |

Brasil 7:20 p.m. |

Chile 7:20 p.m. |

Paraguay 7:20 p.m. |

Uruguay 7:20 p.m. |

España 11:20 p.m. |

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio llegan motivados al debut en la Liga BetPlay de Colombia, luego de una buena gira de amistosos por los Estados Unidos y la llegada de siete refuerzos que renuevan la plantilla verdiblanca para este certamen.

Para esta temporada, el cuadro antioqueño sumó a Fabián González Lasso (Millonarios), Déiner Quiñones (DIM), Andrés Andrade (América de México), Estéfano Arango (Alianza Petrolera), Diego Braghieri (Tijuana de México), Jefferson Duque (Santa Fe) y Gustavo Torres (Águilas de Rionegro).

Al frente estará el Deportivo Pereira que sueña tener un regreso triunfal a la Primera A del fútbol colombiano de la mano del entrenador argentino Néstor Craviotto.

La gran figura del recién ascendido es Diego Álvarez, pieza clave en el regreso de Deportivo Pereira y que espera volcar toda su experiencia en favor de los aurirrojos.

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira | Aquí se jugará el partido