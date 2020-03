Monterrey y Juárez se enfrentarán en la Copa MX este miércoles 11 de marzo desde las 10:00 p.m. (horario peruano) en el estadio BBVA Bancomer. Los ‘Rayados’ irán por la remontada jugando en casa.

El cuadro comandado por Antonio Mohamed sufrió un terrible golpe en el compromiso de ida: perdió 2-0 contra los sorprendentes ‘Bravos’. El paraguayo Darío Lezcano y el uruguayo Diego Rolán marcaron los goles de la contienda.

Sin embargo, la situación de la ‘Pandilla’ es mucho más compleja que el resultado frente a Juárez. El elenco dirigido por el ‘Turco’ está realizando un pésima campaña en el Torneo Clausura de la Liga MX.

En nueve jornadas, Monterrey no ha ganado un solo partido -el único que no lo consiguió en el certamen- y acumula una serie de resultados negativos: cinco derrotas y cuatro igualdades que lo dejan en el sótano.

"No es una cuestión de técnico o jugadores, todos trabajamos, pero es complicado este momento El equipo necesita de todos, no soy nadie sin mis compañeros, también sabemos que Juárez es un rival duro, pero no podemos darnos por vencidos”, declaró Aké Loba en la previa.

¿Dónde ver el Monterrey vs. Juárez?

ESPN es la señal habilitada para ver el compromiso por la Copa MX que presenta a Juárez en buena forma. Los ‘Bravos’ están a un paso de la gran final y están metidos entre los ocho mejores en la Liga MX.

A pesar de la derrota de la jornada anterior (4-1 contra León), el elenco que ascendió esta temporada está realizando una buena labor de la mano del entrenador Gabriel Caballero.

El estratega argentino nacionalizado mexicano comentó en la antesala del importante duelo que “Juárez es un equipo que tiene hambre de gloria, y que tiene ganas de hacer cosas importantes”.

¿A qué hora se jugará el Monterrey vs. Juárez en la Copa MX?

México 9:00 p.m.

Perú 10:00 p.m.

Ecuador 10:00 p.m.

Colombia 10:00 p.m.

Bolivia 11:00 p.m.

Venezuela 11:00 p.m.

Argentina 0:00 hrs. (12 de marzo)

Chile 0:00 hrs. (12 de marzo)

Paraguay 0:00 hrs. (12 de marzo)

Uruguay 0:00 hrs. (12 de marzo)

Brasil 0:00 hrs. (12 de marzo)

España 3:30 a.m. (12 de marzo)

