Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan este sábado 18 de enero, por la jornada 20 de la Liga Santander, en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido está programado para las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports, Mitele Plus, Movistar Laliga, beIN Sports y DAZN.

Real Madrid (2° con 40 puntos) será recibido con pasillo por parte del Sevilla (4° con 35) tras su conquista de la Supercopa de España, antes del partido que ambos protagonizarán en el inicio de la segunda vuelta de la liga en el Bernabéu, al que regresan Julen Lopetegui y Sergio Reguilón, pero en el que no estarán ni el uruguayo Federico Valverde ni el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Real Madrid vs. Sevilla: horarios del partido

México - 9:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

El equipo de Zinedine Zidane disfruta de su momento más dulce de las dos últimas temporadas. Ha vuelto a conquistar un título, tras un tiempo de sombras sin el técnico francés, y lo hizo con bajas de la talla de Eden Hazard, Karim Benzema o Gareth Bale. Los dos últimos tienen muchas posibilidades de regresar ante un Sevilla que comienza a ver el Bernabéu como un terreno maldito.

La conquista de la Supercopa de España deja a Zidane como gran vencedor. El técnico francés estuvo en entredicho tras perder en Mallorca en Liga, un partido que fue punto de inflexión y tras el que cambió todo. Encadena 16 partidos consecutivos sin salir derrotado y ha enchufado a todos sus jugadores para que los momentos de dificultad por las bajas no pasen factura.

Ante el Sevilla no estará un futbolista clave en el rearme madridista, el uruguayo Federico Valverde, expulsado en la final de la Supercopa por una acción que fue clave ante el Atlético de Madrid, al impedir un posible tanto de Álvaro Morata en la segunda parte de la prórroga y permitir el desenlace en penales.

El buen momento que atraviesa Isco Alarcón favorece que un sistema con cuatro centrocampistas tenga más opciones que un 1-4-3-3, aunque el regreso de Benzema y Bale arriba da mayor juego a Zidane. La principal duda que debe despejar el técnico madridista es la presencia de Sergio Ramos.

El Sevilla inicia la segunda vuelta con la clara vocación de consolidarse en los puestos de la Liga de Campeones que actualmente ocupa y que es uno de los objetivos marcados para el presente curso, aunque en el retorno al torneo tras el parón por la Supercopa de España se encuentra con este duro compromiso de medirse en el Bernabéu al mejor Real Madrid de la temporada.

El conjunto de Julen Lopetegui, técnico que vuelve a la casa donde ejerció como futbolista y la pasada campaña fugazmente como entrenador, acude a la cita con unas estadísticas muy buenas como visitante, pues es el mejor a domicilio tras concluir la primera vuelta con 20 puntos.

Fuente: EFE

Real Madrid vs. Sevilla: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Rodrygo y Benzema. DT: Zinedine Zidane.

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando Reges; Munir, Éver Banega, Óliver Torres, Nolito; y De Jong. DT: Julen Lopetegui.