Argentina vs. Ecuador EN VIVO | EN DIRECTO el partido de la cuarta jornada del Preolímpico Sub 23 en el estadio Hernán Ramírez Villegas desde las 6:00 p.m. (horario peruano) con transmisión de DirecTV Sports. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en el Preolímpico Sub 23.

-LA PREVIA-

La Albiceleste tratará de ratificar su buen momento ante el ‘Tricolor’, que buscará dejar en alto su nombre tras un flojo campeonato al que llegaba como favorito. El compromiso será este lunes 27 de enero.

El seleccionador de Argentina, Fernando ‘Bocha’ Batista, recuperará para este encuentro a su ’10′, Alexis Mac Allister, quien cumplió en el triunfo 0-2 sobre Chile una fecha de suspensión tras haber sido expulsado ante Colombia en el debut.

Argentina vs. Ecuador se enfrentan en la cuarta jornada del Preolímpico Sub 23. (Foto: AFP)

“Los partidos hay que jugarlos. Nuestra próxima final es el lunes, tenemos que descansar bien y prepararnos de la mejor manera”, dijo el estratega argentino tras el partido con Chile y valoró el trabajo de su compatriota, Jorge Célico, como seleccionador Sub 23 de Ecuador.

En el duelo contra la ‘Tri’, Batista contará con sus 23 convocados, entre los que sobresalen Adolfo Gaich, delantero de San Lorenzo; el centrocampista Nicolás Capaldo, del Boca Juniors y anotador de un tanto contra Chile, y Julián Álvarez, extremo del River Plate y socio de Mac Allister.

Por su parte, Jorge Célico fue crítico con su trabajo y señaló que “ha sido una muy mala presentación de nuestra selección en este campeonato, hay que asumir la responsabilidad y revisar qué es lo que no hemos hecho bien”.

La selección ecuatoriana perdió sus tres primeros partidos -0-3 con Chile, 4-0 con Colombia y 1-0 con Venezuela- y se despedirá del torneo mañana contra Argentina.

Argentina vs. Ecuador: horarios del partido

México 5:00 p.m.

Perú 6:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 0:00 hrs. (28 de enero)

Argentina vs. Ecuador: ubicación del estadio