Barcelona vs. Valencia EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan este sábado 25 de enero, por la jornada 21 de LaLiga Santander. El partido se jugará en el Estadio de Mestalla, desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN, Movistar+, Mitele Plus y Movistar Laliga.

Barcelona y Valencia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha de la liga española. El cuadro ‘Che’ medirá la progresión del conjunto azulgrana, en la que será la tercera presentación de Quique Setién en el banquillo.

Barcelona vs. Valencia: horarios en el mundo

Perú 10:00 a.m. | ESPN

México 9:00 a.m. |

Colombia 10:00 a.m. |

Ecuador 10:00 a.m. |

Bolivia 11:00 a.m. |

venezuela 11:00 a.m. |

Argentina 12:00 p.m. |

Brasil 12:00 p.m. |

Chile 12:00 p.m. |

Paraguay 12:00 p.m. |

Uruguay 12:00 p.m. |

España 4:00 p.m. |

El líder liguero, empatado a 43 puntos con el Real Madrid (2º), sólo pudo superar el miércoles en dieciseisavos de final de la Copa del Rey al modesto Ibiza (3ª división) gracias a un doblete de Antoine Griezmann (2-1), que marcó el gol de la victoria en el descuento (90+5).

“De aquí sacamos conclusiones para el futuro. Cuando haces las cosas mal es cuando puedes mejorar las cosas”, dijo Setién, tras su segundo partido oficial a los mandos del equipo azulgrana.

Mejoras que deberán empezar a notarse el sábado ante el Valencia (7º, 31 puntos), que aspira a meterse en puestos europeos.

El Barcelona contará con la ventaja de recuperar a su capitán Lionel Messi, al que Setién dio descanso ante el Ibiza, evidenciando, de nuevo, la gran dependencia que tiene el equipo del astro argentino.

“Siempre que un equipo como el Valencia pierde el partido anterior, las ganas de romper esa racha incentivan. Como siempre he dicho, me esperaré al mejor equipo y el Valencia es un gran equipo con muy buenos futbolistas”, advirtió Setién en conferencia de prensa.

Barcelona vs. Valencia: alineaciones probables

Valencia : Jaume Doménech, Wass, Garay, Paulista, Gayà, Ferran, Coquelin, Kondogbia, Soler, Rodrigo y Maxi

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati

Barcelona vs. Valencia: ¿dónde se ubica el estadio?

