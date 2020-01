Tottenham vs. Middlesbrough EN VIVO | EN DIRECTO el partido de desempate de la tercera ronda de la FA Cup en el estadio Tottenham Hotspur desde las 3:05 p.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Tottenham y Middlesbrough será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que definirá al clasificado a la siguiente ronda de la FA Cup.

Tottenham vs. Middlesbrough se enfrentarán en el desempate de la FA Cup. (Foto: AFP)

Los ‘Spurs’ quieren acceder a la próxima ronda del tradicional torneo este martes 14 de enero. El equipo de José Mourinho buscará mejorar la actuación realizada en el campo del ‘Boro’ el pasado 5 de este mes.

El conjunto londinense tropezó en la Premier League el último sábado contra Liverpool (1-0) jugando en casa. La buena noticia para José Mourinho es que no ha sumado más nombres a la lista de lesionados.

Hasta aquí, el estratega portugués no podrá contar con hombres claves como Harry Kane, Hugo Lloris, Ben Davies, Moussa Sissoko y Tanguy Ndombele. Pero, el luso confirmó la presencia de Christian Eriksen, quien podría cambiar de club.

"Él jugará, pero si me preguntas si creo que este es el mejor Christian Eriksen, tengo que ser honesto y decir que no. Sé claramente que un jugador en su situación no se desempeña al más alto nivel. También puedo decir que nos está ayudando”, indicó ‘Mou’.

Por su lado, Middlesbrough tiene seis partidos consecutivos sin perder en todos los torneos. Pero, el ‘Boro’ debe mejorar para escalar posiciones y llegar a los puestos de ascenso a la Premier League.

El DT Jonathan Woodgate describió cómo viven sus jugadores la previa del choque. “Tenemos muchos jugadores jóvenes que estarán ansiosos por verlo. Estoy ansioso por ver cómo lo enfrentan”, reveló.

Tottenham vs. Middlesbrough: horarios del partido

México 2:05 p.m.

Perú 3:05 p.m.

Ecuador 3:05 p.m.

Colombia 3:05 p.m.

Bolivia 4:05 p.m.

Venezuela 4:05 p.m.

Argentina 5:05 p.m.

Chile 5:05 p.m.

Paraguay 5:05 p.m.

Uruguay 5:05 p.m.

Brasil 5:05 p.m.

España 9:05 p.m.

Tottenham vs. Middlesbrough: posibles alineaciones

Tottenham: Gazzaniga; Tanganga, Dier, Vertonghen; Aurier, Skipp, Winks, Alli, Eriksen; Lucas, Son.

Middlesbrough: Tomas; Howson, McNair, Fry; Spence, Clayton, Saville, Coulson; Roberts, Fletcher, Tavernier

