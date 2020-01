Colombia vs. Venezuela EN VIVO | EN DIRECTO el partido de la cuarta jornada del Preolímpico Sub 23 en el estadio Hernán Ramírez Villegas desde las 8:30 p.m. (horario peruano) con transmisión de DirecTV Sports. El duelo entre Colombia y Venezuela será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en el Preolímpico Sub 23.

-LA PREVIA-

Jorge Carrascal, de River Plate, y Yeferson Soteldo, de Santos, protagonizarán el lunes 27 de enero el duelo clave entre Colombia y Venezuela por la cuarta jornada del Grupo A del Preolímpico.

Las selecciones Cafetera y Vinotinto comparten el tercer lugar de la zona con tres unidades y necesitan un triunfo que les permita igualar la línea de Chile, que descansa en esta fecha y ocupa el segundo puesto con seis puntos.

Colombia vs. Venezuela EN VIVO vía Win Sports juegan por jornada 4 del Preolímpico Sub 23. (Twitter)

Jorge Carrascal buscará revalidar porque es ya considerado uno de los jugadores más valiosos del torneo con dos tantos y dos asistencias en igual cantidad de partidos disputados.

Yeferson Soteldo, por su parte, es quien lidera los ataques del equipo de Amleto Bonacorso y eso lo ratificó en el partido contra Ecuador, en el que anotó el tanto de la victoria y con el que selló la eliminación de los dirigidos por Jorge Célico.

Para el central colombiano Willer Ditta, del Junior de Barranquilla, la concentración va a ser clave en el juego contra Venezuela que tiene jugadores muy rápidos en ataque como Soteldo y Jan Hurtado, del Boca Juniors.

“Son jugadores importantes y son rápidos, entonces yo creo que la comunicación y la certeza de tratar de equivocarnos lo menos posible va a ser muy importante en el juego contra Venezuela”, aseveró el defensor de 23 años.

La última vez que Colombia y la Vinotinto se enfrentaron en un Preolímpico fue en Brasil 2000, cuando por la tercera del Grupo A igualaron 1-1 con tantos de Jairo ‘el Tigre’ Castillo y de Leonel Vielma.

Colombia vs Venezuela: horarios del partido

México 7:30 p.m.

Perú 8:30 p.m.

Ecuador 8:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m.

Bolivia 9:30 p.m.

Venezuela 9:30 p.m.

Argentina 10:30 p.m.

Chile 10:30 p.m.

Paraguay 10:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

Brasil 10:30 p.m.

España 2:30 a.m. (28 de enero)

Colombia vs Venezuela: ubicación del estadio