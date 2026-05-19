Resumen

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Arsenal's German midfielder #29 Kai Havertz celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Arsenal and Burnley at the Emirates Stadium in London on May 18, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arsenal's German midfielder #29 Kai Havertz celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Arsenal and Burnley at the Emirates Stadium in London on May 18, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
/ GLYN KIRK
Por Redacción EC

El Arsenal conquistó la Premier League 2025-2026 este martes tras el empate del Manchester City (2º) en la cancha del Bournemouth (1-1), recogiendo el testigo de los Invencibles, el famoso equipo liderado por Thierry Henry que dio la última liga a los Gunners hace 22 años.

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