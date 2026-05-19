El Arsenal conquistó la Premier League 2025-2026 este martes tras el empate del Manchester City (2º) en la cancha del Bournemouth (1-1), recogiendo el testigo de los Invencibles, el famoso equipo liderado por Thierry Henry que dio la última liga a los Gunners hace 22 años.

Los jugadores dirigidos por Mikel Arteta, que cuentan con cuatro puntos más que los Citizens de Pep Guardiola a falta de una fecha para el final del campeonato inglés, toman el relevo del Liverpool, ganador de la anterior edición de la Premier.

La consecución del título este martes concede a los hombres de Arteta la posibilidad de centrarse exclusivamente en la final de la Liga de Campeones que disputarán el sábado 30 de mayo ante el PSG en Budapest, aunque antes visitarán al Crystal Palace en un partido ya sin nada en juego.

El club de Londres no conquistaba la Premier desde hace 22 años, en la época de los Invencibles de Arsene Wenger, con Henry, Robert Pires o Patrick Vieira, que cosecharon el título sin haber perdido un solo partido.

Tras conocerse el resultado del conjunto ‘citizen’, Arsenal publicó un video en sus redes sociales que recuerdan el trayecto recorrido para llegar al título.