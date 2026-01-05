El futuro de Diego Churín ya está definido. Luego de su paso por Universitario de Deportes, el delantero argentino encontró un nuevo equipo en su país, donde espera recuperar su capacidad goleadora y demostrar que sigue vigente en el fútbol.

Este lunes, Diego Churín fue anunciado como nuevo refuerzo de Atlético Sarmiento y enfrentará a Boca Juniors y River Plate en la Liga Profesional Argentina.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

"Diego Churin es nuevo refuerzo de Sarmiento El experimentado delantero, reciente campeón con Universitario de Perú, firmó contrato con nuestra institución por un año”, escribió el club en redes sociales.

Diego Churin es nuevo refuerzo de Sarmiento 💚



El experimentado delantero, reciente campeón con Universitario de Perú 🇵🇪, firmó contrato con nuestra institución por un año ✍️#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/pGTCnAKLzg — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) January 5, 2026

Como se sabe, Churín no tuvo un paso auspicioso en el fútbol peruano. Llegó como el ‘9′ extranjero que debía marcar la diferencia, pero fue suplente casi todo el año y nunca logró asumir ese rol. Al final, se fue con apenas cinco goles en 27 partidos.

Con Sarmiento, Churín espera cambiar su registro. No será la primera experiencia del delantero en el fútbol argentino, pues antes estuvo por Independiente de Avellaneda, Platense, Los Andes y Comunicaciones.