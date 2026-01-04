Ya es oficial. Rodrigo Ureña fue anunciado como nuevo refuerzo de Millonarios FC de Colombia, club donde seguirá su carrera luego de desvincularse de Universitario de Deportes en diciembre pasado.

Con un mensaje alentador, el conjunto colombiano presentó a su nuevo jugador. “Quien nace alto, jamás aprende a rendirse. Rodrigo Ureña llega a blindar el mediocampo Embajador”, escribieron en redes sociales.

El anuncio estuvo acompañado de un video en el que el volante chileno es el protagonista. “Mi historia recién empieza”, sostuvo Ureña, que firmó un contrato por dos años con la institución ‘cafetera’.

Ureña pasó exitosamente los exámenes médicos y presentó la documentación respectiva para convertirse en refuerzo de Millonarios FC. El club destacó su “orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura de juego y capacidad para equilibrar el equipo”.

El chileno seguirá su carrera en el fútbol colombiano tras salir de Universitario, donde dejó huella al coronarse tricampeón del fútbol peruano. Ureña todavía sigue siendo querido por los hinchas cremas.