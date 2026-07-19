Tras ganar el Mundial 2026: Así celebraron los hinchas españoles en Lima. (Foto: Fernando Sangama)
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Tras ganar el Mundial 2026: Así celebraron los hinchas españoles en Lima.
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Por Redacción EC

España se coronó campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 con un solitario gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario. Mientras la ‘Roja’ celebraba en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, a miles de kilómetros de ese lugar, en Lima, hinchas españoles festejaban el título mundial de su selección.

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