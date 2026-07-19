España se coronó campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 con un solitario gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario. Mientras la ‘Roja’ celebraba en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, a miles de kilómetros de ese lugar, en Lima, hinchas españoles festejaban el título mundial de su selección.

En un conocido local limeño, decenas de hinchas españoles vieron el partido alentando a su selección durante los 120′. Sin embargo, los abrazos y gritos llegaron a los 106′, cuando Torres batió el arco del Dibu Martínez para darle la victoria a su equipo.

Con ello, España cierra un gran Mundial 2026 y se corona campeón después de 16 años. La ‘Roja’ sumó su segunda estrella e igualó a Francia con la misma cantidad de trofeos ganados en la historia de este evento.

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