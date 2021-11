El año se terminó para las Eliminatorias Qatar 2022 y México no obtuvo los resultados que necesitaba, complicando sus chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Uno de los más criticados es el arquero Guillermo ‘Memo’ Ochoa y hoy, su esposa denunció que ha recibió amenazas.

La dura derrota por 2-1 a Canadá por la última fecha del año de las Eliminatorias Qatar 2022 avivó la ola de críticas para México y sobretodo a ‘Memo’ Ochoa. Karla Mora, su esposa, recibió insultos y mensajes de odio y ella decidió hacerlos público en sus redes sociales.

“Dile a tu p... que ya no juegue en la Selección, si no toca matarte y violarte a ti y tu familia”, fue uno de los mensajes que recibió Mora. Sin embargo, esta no sería la única amenaza que habría recibido la esposa de Guillermo Ochoa.

Esposa de 'Memo' Ochoa mostró mensajes amenazantes. (Foto: Captura).

Respuestas y preocupación

Ante esta intensa y crítica situación, Karla Mora evidenció los mensajes y dejó uno pidiendo el término de ataques. “El odio no lleva a nada bueno. Es un deporte, a veces se gana y otras se pierde. Todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores”.

Por otro lado, el arquero de México no se ha pronunciado sobre este tema, pero medios aztecas señalan su preocupación. Con la derrota del cuadro azteca, Canadá tomó la punta del octogonal final con 16 puntos, uno más que Estados Unidos (2°) y dos más que su rival de turno.

Conforme a los criterios de Saber más