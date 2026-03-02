Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hinchas de Flamengo quisieron increpar a jugadores en un cumpleaños. (Foto. Getty Images)
Hinchas de Flamengo quisieron increpar a jugadores en un cumpleaños. (Foto. Getty Images)
/ Mohamed Farag - FIFA
Por Redacción EC

Flamengo vive un clima de tensión creciente fuera de las canchas en medio de una temporada 2026 complicada. Tras la derrota en la Recopa Sudamericana ante Lanús que dejó al equipo sin el título, el malestar de la afición se trasladó de las gradas a la vida privada de los jugadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.