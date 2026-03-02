Flamengo vive un clima de tensión creciente fuera de las canchas en medio de una temporada 2026 complicada. Tras la derrota en la Recopa Sudamericana ante Lanús que dejó al equipo sin el título, el malestar de la afición se trasladó de las gradas a la vida privada de los jugadores.

Integrantes de la barra oficial del club protagonizó un episodio inédito al acceder al exterior de una fiesta privada de cumpleaños del volante Evertton Araújo en un condominio del Rio de Janeiro, con la intención de cobrar explicaciones directamente a algunos futbolistas por los resultados y el rendimiento del equipo en este inicio de temporada.

En videos que circulan en redes sociales se ve a miembros del grupo ubicados frente al lugar de la celebración, buscando a los jugadores Gonzalo Plata y Jorge Carrascal como principales objetivos de la protesta, sin que haya llegado a producirse un contacto directo con ellos. Un líder de la organizada expresó que seguirían buscando respuestas de los futbolistas mientras no haya un diálogo abierto.

Hinchas de Flamengo molestos con su equipo.

Este episodio ocurre en un contexto de frustración acumulada entre la hinchada, que ya había realizado protestas en la puerta del centro de entrenamiento del Flamengo tras el vicecampeonato en la Recopa y otros resultados por debajo de las expectativas. La presión de las organizadas ha generado alarma en la dirigencia y el cuerpo técnico, que buscan manejar un ambiente cada vez más complejo.

Aunque el elenco continúa con su preparación deportiva con el foco en el próximo compromiso por el Campeonato Carioca, el episodio de la fiesta de cumpleaños subraya la tensión entre la afición y los jugadores, marcando un punto crítico en las relaciones internas del club. La dirigencia ahora tendrá que equilibrar resultados dentro de la cancha con la necesidad de calmar los ánimos fuera de ella.