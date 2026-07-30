La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), reunida de forma extraordinaria, decidió rechazar por unanimidad la propuesta de la FIFA y su presidente Gianni Infantino de vender el Mundial de fútbol a inversores privados a través del programa ‘FIFA Forward Enterprise’.

“Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. Concacaf se reafirma en que el futuro del fútbol - y su principal activo - debe permanecer en manos de la familia del fútbol”, se lee en el comunicado publicado por el organismo.

Las 41 federaciones nacionales pertenecientes a la Concacaf se reunieron este jueves para deliberar sobre la propuesta de Infantino de crear FIFA Forward Enterprise (FFE).

“Durante la reunión, los miembros expresaron profundas preocupaciones sobre la ausencia del debido proceso alrededor de la propuesta, la fecha límite artificialmente impuesta y la ausencia de cualquier revisión o aprobación de los organismos de gobierno de FIFA. Además, la necesidad de capital privado para financiar nuevos y existentes programas de FIFA, después del Mundial más beneficioso de la historia, se cuestionó”, continúa el escrito.