Por Redacción EC

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), reunida de forma extraordinaria, decidió rechazar por unanimidad la propuesta de la FIFA y su presidente Gianni Infantino de vender el Mundial de fútbol a inversores privados a través del programa ‘FIFA Forward Enterprise’.

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