A poco menos de tres meses del Mundial de 2026, Walid Regragui anunció el final de su etapa como seleccionador de Marruecos.
La Federación Marroquí de Fútbol anunció este jueves la designación de Mohamed Ouahbi como nuevo seleccionador nacional, en reemplazo de Walid Regragui, a tres meses del Mundial 2026.

