La Federación Marroquí de Fútbol anunció este jueves la designación de Mohamed Ouahbi como nuevo seleccionador nacional, en reemplazo de Walid Regragui, a tres meses del Mundial 2026.

“Soy consciente de las expectativas. Para mí es un gran honor y me comprometo a trabajar con determinación, humildad y patriotismo”, declaró Ouahbi, exseleccionador nacional Sub-20, en una ceremonia retransmitida en directo por televisión después del anuncio de su nombramiento.

Regragui había conducido a Marruecos a las semifinales en el Mundial de Catar 2022, el mayor logro conseguido en la historia por una selección africana.

El técnico posteó en su cuenta en Instagram un vídeo en el que recoge los momentos más destacados de su trayectoria al frente de la selección marroquí -que comenzó en 2022- con imágenes que muestran fragmentos de su comparecencia ante la prensa, abrazos con los jugadores y celebraciones, entre otras.