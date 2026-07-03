El Dibu se agranda en el Mundial y salva a la Albiceleste ante Cabo Verde. Foto: @DSports
El Dibu se agranda en el Mundial y salva a la Albiceleste ante Cabo Verde. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Cuando Cabo Verde parecía estar más cerca de la hazaña, apareció una vez más Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero argentino se lució con una espectacular intervención al detener un peligroso tiro libre de Sidny Lopes Cabral, enviando el balón al tiro de esquina y evitando el tercer gol de la selección africana.

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