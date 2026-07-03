Cuando Cabo Verde parecía estar más cerca de la hazaña, apareció una vez más Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero argentino se lució con una espectacular intervención al detener un peligroso tiro libre de Sidny Lopes Cabral, enviando el balón al tiro de esquina y evitando el tercer gol de la selección africana.

La jugada se produjo en los tiempos extra, cuando el encuentro atravesaba uno de sus momentos más tensos y cualquier error podía significar la eliminación de la Albiceleste.

Tras anotar el gol del empate en el minuto 102, Sidny Lopes Cabral volvió a convertirse en protagonista. El mediocampista ejecutó un tiro libre con potencia y precisión, obligando a Dibu Martínez a emplearse al máximo para evitar la remontada de Cabo Verde.

La respuesta del guardameta argentino fue inmediata. Con una gran estirada, logró desviar el balón y mantener el empate en un partido que sigue cargado de emociones.