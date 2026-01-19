En la final de la Copa Africana de Naciones 2026 entre Marruecos y Senegal, uno de los momentos más recordados no fue dentro del campo, sino fuera de él: la reacción de Trent Alexander-Arnold al ver a su compañero de club, Brahim Díaz, fallar un penalti clave que podía darle el título a Marruecos. El defensor inglés estaba viendo el partido junto a su hermano y, al fallar Díaz su tiro al estilo Panenka, quedó visiblemente impactado y salió de la cámara en medio de la transmisión, gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El penal se produjo tras una larga polémica arbitral y un momento caótico en el que el entrenador de Senegal había mandado a sus jugadores fuera del campo en protesta antes de que finalmente se confirmara la pena máxima. Cuando Brahim se presentó desde los doce pasos, su intento terminó en las manos del arquero senegalés Édouard Mendy, lo que no solo cambió el curso del partido, sino que dejó a muchos sorprendidos por la ejecución elegida.

La reacción de Alexander-Arnold fue captada en tiempo real: primero con incredulidad y luego levantándose abruptamente de su asiento tras el fallo, como señal de sorpresa y probablemente frustración por ver a su compañero errar en un momento tan decisivo. Las imágenes de su gesto recorrieron rápidamente las redes, y usuarios de distintas plataformas comentaron lo inesperado y expresivo de su respuesta.

Trent Alexander-Arnold reacting to Brahim Diaz’s penalty live on stream with his brother. He couldn’t believe it. His brother said it’s“lowkey black m?gic” that made him lose the penalty. 😂

Mientras tanto, Brahim Díaz, que había sido uno de los protagonistas del torneo, terminó el partido profundamente afectado por el error que le costó a Marruecos la oportunidad de ganar su primer título continental en décadas. A pesar de ello, el delantero fue el máximo goleador del certamen y ahora deberá encarar el regreso a su club, tratando de dejar atrás este duro episodio.