Trinidad y Tobago vs Cuba EN VIVO y ONLINE | Hoy se da inicio a la fecha 4 del Grupo B de la Liga de Naciones CONCACAF, es así que los equipos de Trinidad y Tobago y Cuba se verán las caras este lunes 14 de octubre a las 9:00 p.m. (hora local - Cuba) y 8:00 p.m. (horario Perú). Este enfrentamiento fubtolístico tendrá lugar en el Estadio Dwight Yorke, en esta fecha ambos equipos buscarán definir su pase a la siguiente etapa. ¿Dónde ver Trinidad y Tobago vs Cuba EN VIVO? Si estás interesado ensintonizar el partido EN DIRECTO, podrás verlo a través de la señal de Flow Sports y Tele Rebelde. En cuanto a otros servicios streaming, el partido está disponible en Paramount + y la plataforma oficial Concacaf Go.

