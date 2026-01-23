La delantera Trinity Rodman, estrella de la liga estadounidense, renovó este jueves con el Washington Spirit hasta 2028 con un contrato que la convierte en la futbolista mejor pagada del mundo, de acuerdo con medios locales.

La hija de la exfigura NBA Dennis Rodman tendrá un sueldo superior a los dos millones de dólares anuales, bonos incluidos, reportaron ESPN y The Athletic.

Su agente, Mike Senkowski, dijo a ambos medios que este es el mayor salario para una jugadora a nivel mundial.

Hasta ahora únicamente Sophia Wilson, del Portland Thorns, tenía asegurado un sueldo de un millón de dólares en la temporada 2026 de la liga estadounidense (NWSL), que arranca el 13 de marzo.

“Trinity es una jugadora generacional pero, más importante aún, representa el futuro de este club y el futuro del fútbol femenino", dijo la empresaria estadounidense Michele Kang, dueña del Spirit y de varios clubes europeos como el OL Lyonnes.

Kang y Rodman firmaron el acuerdo de renovación en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde la atacante está concentrada con su selección para un amistoso el sábado ante Paraguay.

“Estoy muy feliz, muy bendecida”, declaró Rodman. “Creo que es un momento monumental y transformador”.

Las negociaciones para esta renovación se prolongaron durante largos meses en los que el fútbol estadounidense temió ver partir a su gran ícono a algún club europeo, principalmente de la liga inglesa.