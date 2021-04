La historia entre Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y Tigres UANL llegará a su fin en breve, cuando se termine el Torneo Guard1anes 2021. El rumor que empezó a rondar hace algunos días en tierras aztecas fue confirmado como información real por el propio entrenador brasileño naturalizado mexicano.

“De esto no hay tema más que terminando la temporada es definitivo (que ya no sigue en Tigres). No vuelvo a hacer comentarios”, fue la categórica respuesta del ‘Tuca’ Ferretti en conferencia de prensa de Tigres, entidad a la que se unió en julio del 2010.

Por otro lado, el estratega de 67 años hizo saber su deseo de despedirse de Tigres como campeón. “Ese es un bonito sueño, ojalá se vuelva realidad, uno trabaja para esto, para lograr lo máximo, durante diez años hemos logrado equis cantidad de campeonatos y ahorita estamos en la pelea para entrar en la posibilidad de repechaje”, indicó.

‘Tuca’ Ferretti ha guiado a Tigres a los títulos del Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019, además, de una Liga de Campeones de la Concacaf, tres Campeón de Campeones y una Copa MX. Asimismo, llevó a los ‘Felinos’ al subcampeonato en la reciente edición del Mundial de Clubes.

Tigres, décimo con 22 puntos, lucha actualmente por asegurar un boleto para la reclasificación a la liguilla final del Clausura de Liga MX. En la última jornada de la fase regular, el conjunto universitario se verá las caras con Chivas de Guadalajara, este sábado 1 de mayo, en el Estadio AKRON.