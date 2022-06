Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la quinta jornada de la Liga Profesional este lunes 27 de junio del 2022 desde las 6:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental José Fierro.

El ‘Decano’ quiere pasar rápidamente la amarga experiencia que vivió a mitad de semana en la Copa Argentina cuando cayó eliminado ante Independiente. En ese sentido, el equipo entrenado por Lucas Pusineri se concentra totalmente en el otro frente en el que van invictos con tres empates y una victoria.

¿A qué hora juegan Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz por la Liga Profesional?

Perú – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

México – 6:00 p.m.

Chile – 7:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (28 de junio)

Para la cita en casa, Atlético Tucumán no podrá contar con Cristian Menéndez, quien se recupera de un desgarro muscular. Tampoco estará el portero Carlos Lampe, pues atenderá un asunto personal. Se desconoce cuál será el papel de Andrés Balanta, reciente refuerzo que se unió a las filas del ‘Decano’.

De su lado, Godoy Cruz tendrá su tercera salida del campeonato y espera romper el maleficio: derrotas contra Rosario Central y Platense. Para esta cita, la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez espera cómo se resuelven los casos de Nelson Acevedo y Gianluca Ferrari, quienes tuvieron molestias físicas.

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz: canales de transmisión

El partido Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz puedes seguirlo a través de TNT Sports. TyC Sports, ViX y Fanatiz también pasarán el encuentro decisivo por la Liga Profesional de Argentina.

¿Dónde ver online el partido Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Atlético Tucumán y Godoy Cruz deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones del partido

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller, Gabriel Risso Patrón, Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero, Eugenio Isnaldo, Augusto Lotti, Ramiro Ruiz Rodríguez.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez, Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortíz, Franco Negri; Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo, Martín Ojeda; Tadeo Allende, Ezequiel Bullaude; Salomón Rodríguez.

¿Dónde jugarán Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz por la Liga Profesional?