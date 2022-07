América vs. Toluca EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 13 de julio por la tercera jornada del Apertura 2022 de la Liga MX a partir de las 9 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Azteca. El equipo azulcrema perdió ante Monterrey (3-2) en la fecha pasada. Jonathan Rodríguez se estrenó como goleador, pero no pudo evitar la derrota de su equipo que aún no conoce de victorias en el torneo, pues en empató sin goles en el primer partido ante Atlas.

VIDEO RECOMENDADO Pedro Aquino espera que Gareca continúe en la selección peruana: "Hemos crecido con él"