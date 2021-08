América chocará ante Juárez EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING por la jornada 5 del Apertura 2021 de la Liga MX el miércoles 18 de agosto desde las 9:00 p.m. (hora peruana y mexicana). Aquí te contamos como ver el enfrentamiento entre los clubes sudamericanos por el torneo organizado por Conmebol, los canales de TV y por Vía Streaming.

América vs. Juarez: horarios del mundo

Perú – 9:00 p.m.

Colombia – 9:00 p.m.

Ecuador – 9:00 p.m.

México – 9:00 p.m.

Chile – 10:00 p.m.

Paraguay – 10:00 p.m.

Venezuela –10:00 p.m.

Bolivia – 10:00 p.m.

Argentina – 11:00 p.m.

Uruguay – 11:00 p.m.

Brasil – 11:00 p.m.

España – 04:15 a.m. (jueves 19 de agosto)

América vs. Juarez: dónde VER GRATIS el partido por la Liga MX

El partido entre América y Juárez se disputará el miércoles 18 de agosto desde las 9:00 p.m. (hora peruana y mexicana) y será televisado por TUDN, ESPN y Azteca 7 | ONLINE | Vía Streaming. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles y resultados del cotejo a través de la página Web de El Comercio.

América vs. Juarez: previa

América defenderá el liderato del torneo Apertura cuando visite Ciudad Juárez para su duelo por la quinta jornada programada a media semana. Las Águilas volvieron a ser efectivas en el triunfo de 1-0 sobre Atlas para apoderarse de la cima con 10 puntos tras hilvanar su tercer triunfo, racha que buscarán extender el miércoles por la noche.

Bravos está en el otro lado de la moneda, sin cosechar una victoria bajo las órdenes del flamante estratega brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti. América se sobrepuso a la adversidad de quedarse con 10 elementos de visita ante los rojinegros, pero solventó el duelo para que el timonel argentino Santiago Solari siga acumulando muy buenos dividendos después de 27 partidos, de los que ha ganado 18, empatado cuatro y perdido solo cinco desde su arribo a Coapa.

América vs. Juárez EN VIVO: cómo y dónde VER GRATIS el partido por el Apertura 2021 de la Liga MX

Se enfrentarán el miércoles por segunda ocasión en una semana ante los Rayados, luego de caer 1-0 en el juego de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF.Para este nuevo choque en el Estadio Azteca, el estratega peruano Juan Reynoso confía que su equipo siga en ascenso después de la incorporación y acoplamiento de varios elementos que no comenzaron la temporada por convocatorias a selecciones y por lesiones.

”Esto del fútbol es presente. Hoy seguro disfrutaremos, mañana también, pero ya el lunes pensaremos en Monterrey, que nos hizo ver mal por momentos (en su duelo de la CONCACAF) y seguro mostraremos otra cara el próximo miércoles”, analizó Reynoso después del contundente triunfo ante los escarlatas.

Chivas van a su estadio después de hilvanar un par de empates que lo tienen a media tabla. Recibirán a León, uno de los equipos más enrachados junto con América después de facturar victorias en sus más recientes tres jornadas para ser tercero de la clasificación.

En la fecha también contempla los choques del martes entre Toluca y Mazatlán, Tigres vs. Querétaro y Puebla vs. Tijuana. El miércoles se disputará el Santos vs. Atlas, quedando pendiente hasta el 3 de noviembre el Pachuca vs. San Luis.

