Cruz Azul vs. Monterrey EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan en partido válido por el repechaje del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. El partido programado a jugarse el domingo 21 de noviembre desde las 20:15, será transmitido a través de la señal de TUDN.

Cruz Azul vs. Monterrey: horarios en el mundo

Perú – 20:15

Colombia – 20:15

Ecuador – 20:15

México – 20:15

Chile – 22:15

Paraguay – 22:15

Venezuela – 21:15

Bolivia – 21:15

Argentina – 22:15

Uruguay – 22:15

Brasil – 22:15

Cruz Azul vs. Monterrey: previa

Cruz Azul, vigente campeón de la Liga MX, no pudo obtener su clasificación de forma directa a la Liguilla y ahora buscará meterse a través del partido de repechaje, enfrentando al Monterrey, equipo recientemente campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Debido al juego y solidez que mostró en el campeonato pasado, Cruz Azul era uno de los candidatos, pero la irregularidad a través de todo el torneo, sumado a jugadores que no estuvieron en el nivel que se les conoce, hizo que la Máquina Cementera necesite de este partido para intentar defender su corona.

Por su parte, Monterrey, equipo que realizó una fuerte inversión, también tuvo muchas bajas debido a lesiones, pero los puntos que dejó en el camino ante rivales que debieron vencer sin problemas, terminaron marginándolos de la clasificación directa.

Cruz Azul no podrá contar con su hinchada en el Estadio Azteca, debido a un castigo por gritos homofóbicos en el pasado duelo ante el León en inicios de noviembre. Lo que les juega a favor es que no pierden un partido de liga en casa ante Rayados desde la temporada 2009.

Por la llave 4 se enfrentarán Cruz Azul y CF Monterrey

“Llegamos heridos, pero sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal y cuando uno tiene el diagnóstico apropiado y lo integras y lo asimilas creo que hay más chance de reinventarse y de hacer mejor las cosas”, dijo Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, luego de la derrota ante Pumas.

“Quiero decirles que confíen porque verán a otro equipo y otro lenguaje corporal y verán un equipo que se va a jugar el alma por llegar a cuartos de final y eso si quiero pedirles que confíen, lastimosamente por el tema del grito no nos van a poder acompañar pero el equipo se va a mostrar y se va a brindar, y sus mejores momentos”, añadió el técnico peruano.

Aunque ganaron la Liga de Campeones de la Concacaf, Javier Aguirre reconoció que no hicieron una buena Liga MX: “Ya enterramos la Liga, pasamos página no nos centramos en ello, no nos interesa. Empezamos un nuevo torneo, veremos si somos capaces de defender bien y atacar bien, el equilibrio es lo más importante”.

