Túnez vs. Mali EN VIVO Star+ : este miércoles 12 de enero a las 8:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Africana de Naciones . El partido también será transmitido por YouTube y beIN Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Limbe Stadium y el árbitro Janny Sikazwe, proveniente de Zambia, se encargará de impartir justicia. Recordemos que, al margen de Túnez y Mali, está zona la completan Gambia y Mauritania, equipos que también medirán fuerzas este miércoles.

¿A qué hora ver partido Túnez vs. Mali?

Estados Unidos – 5.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 7.00 a. m.

Estados Unidos – 7.00 a. m. hora de Texas

Perú – 8.00 a. m.

Ecuador – 8.00 a. m.

Colombia – 8.00 a. m.

Estados Unidos – 8.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 9.00 a. m.

Venezuela – 9.00 a. m.

Argentina – 10.00 a. m.

Chile – 10.00 a. m.

Uruguay – 10.00 a. m.

Brasil – 10.00 a. m.

Paraguay – 10.00 a. m.

Portugal – 1.00 p. m.

Inglaterra – 1.00 p. m.

Italia – 2.00 p. m.

España – 2.00 p. m.

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Internacional: YouTube, Bet365

México: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

El nivel de la selección de Túnez no ha sido tan regular en el último tiempo, por lo cual no pudieron replicar el título de la Copa Africana de Naciones que ganaron en el 2004. Desde aquella oportunidad, el combinado no volvió a tener un rol tan protagónico y esta vez buscará la revancha.

Recientemente, el representativo tunecino tuvo una destacada actuación en la Copa Árabe y llegó hasta la gran final, pero perdió en la prórroga ante Argelia. No obstante, el certamen sirvió para que algunos jugadores sean considerados, como Youssef Msakni, volante que anotó dos veces en el mencionado torneo.

Además, desde el plantel principal que participa en las Eliminatorias Qatar 2022, se desprende el experimentado Wahbi Khazri, delantero de 30 años que sigue inflando las redes con Túnez. El atacante es clave en el esquema de su equipo y ayudó a que las opciones de clasificar a la Copa del Mundo se mantengan.

Por su parte, la selección de Mali ha tenido un gran crecimiento, de la mano de sus emergentes estrellas. En el 2012 y 2013 alcanzó el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones, demostrando que el trabajo a largo plazo estaba próximo a dar sus frutos. Actualmente, tienen posibilidad de ir al Mundial y buscan consolidarse en este torneo.

Entre las estrellas más importantes del combinado maliense, están Hamari Traoré (Stade Rennais) y Boubakar Kouyaté (Metz) en defensa; a la vez que aparecen Amadou Haïdara (RB Leipzig) y Moussa Djenepo (Southampton) en el ataque. Cabe resaltar que en la segunda fase de Eliminatorias en África, Mali cerró su grupo con cinco triunfos, un empate y sin derrotas; además obtuvo 11 tantos a favor y ninguno en contra.

Túnez vs. Mali: historial de partidos

En los últimos años, varios partidos Túnez vs. Mali se han registrado en África, confirmando que ambos seleccionados tienen fuerzas parejas. De acuerdo al registro histórico, los tunecinos tienen dos triunfos, en tanto que los malienses se impusieron en tres ocasiones.

15-06-2021: Túnez 1-0 Mali - Amistoso

28-06-2019: Túnez 1-1 Mali - Copa Africana de Naciones

31-01-2016: Túnez 1-2 Mali - Campeonato Africano

10-08-2011: Túnez 4-2 Mali - Amistoso

16-08-2006: Túnez 0-1 Mali - Amistoso

25-03-1994: Túnez 0-2 Mali - Copa Africana de Naciones

Túnez vs. Mali: posibles alineaciones

Túnez: Farouk Ben Mustapha; Mohamed Dräger, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Maaloul; Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri; Naïm Sliti, Wahbi Khazri y Youssef Msakni.

Mali: Ibrahim Mounkoro; Hamari Traoré, Falaye Sacko, Boubakar Kouyaté, Charles Traoré; Yves Bissouma, Mohamed Camara; Adama Noss Traoré, Amadou Haïdara, Moussa Djenepo e Ibrahima Kone.