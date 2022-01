Túnez vs. Mauritania EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 2 del Grupo F de la Copa Africana de Naciones, este domingo 16 de enero desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Túnez vs. Mauritania: horarios del partido y canales

México - 10:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Perú - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus)

Ecuador - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus)

Colombia - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus)

Bolivia - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Venezuela - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Paraguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus

Chile - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Argentina - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Uruguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Brasil - 1:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Túnez vs. Mauritania: probables alineaciones

Túnez: Said, Ifa, Talbi, Bronn, Maaloul, Slimane, Skhiri, Mathlouthi, Sliti, Mejbri y Khazri.

Mauritania: Diop, Thiam, Abeid, Yali, Houbeibib, Karamoko, N’Diaye, Fofana, Mahmoud, Ba y Kamara.

Túnez vs. Mauritania: previa

Tras perder en sus respectivos debuts, las selecciones de Túnez y Mauritania están obligadas a ganar para soñar con la clasificación a la siguiente ronda del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Limbe Omnisport Stadium.

Túnez, campeona de la Copa Africana de Naciones en la edición del 2004, no pudo con Mali en la primera jornada. Ibrahima Koné anotó el solitario gol vía penal para los malienses.

Dicho compromiso estuvo marcado por la polémica, debido a que el árbitro acabó el encuentro hasta en dos ocasiones antes de que se cumplan los 90 minutos. Es más, ni siquiera añadió minutos de compensación.

“Su decisión es inexplicable, no llego a comprenderla”, afirmó el seleccionador de Túnez, Mondher Kebaier. “Vamos a ver las decisiones que vienen ahora”, añadió en una declaración que deja augurar acciones por parte de los tunecinos para recurrir el resultado del partido.

A la espera de algún pronunciamiento oficial al respecto, las ‘Águilas de Cartago’ tendrán una nueva oportunidad para sumar un triunfo y confirmar por qué llevan la etiqueta de favoritas para quedarse con la serie.

Al frente estará la modesta Mauritania, que fue superada por Gambia en el inicio de la competencia. Ablie Jallow, apenas a los 10 minutos, marcó el gol del 1-0 definitivo.

“Estoy seguro que este partido entre dos equipos que perdieron en sus primeras salidas será muy intenso. Siento una convicción real, una determinación real. Están sucediendo algunas cosas muy interesantes dentro del grupo y durante nuestras sesiones de entrenamiento”, comentó en la previa el seleccionador de Mauritania, Didier Gomes Da Rosa.

