Tuves EN VIVO: transmite el partido de Bolivia vs Irak por la final del repechaje al Mundial 2026. ¿Cómo ver Tuves EN VIVO? Para que puedas ver Tuves EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal digital abierta (TDT), cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena (UHF/VHF) y sintonizar el Canal correspondiente. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Tigo, Entel y Cotas, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la web de Tuves HD.

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